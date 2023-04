La rivincita dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi: “Ci snobbavano” (Di lunedì 3 aprile 2023) Pinguini Tattici Nucleari negli stadi con un tour sold out, l’album Fake News da 17 settimane in classifica Fimi (ancora stabile appena fuori dalla top 10), brani che hanno conquistato le radio e hit impossibili da non cantare. Ma fino a 3 anni fa, i Pinguini Tattici Nucleari erano quella band eternamente emergente, di nicchia, fuori contesto al Festival di Sanremo. Nel Festival 2020 erano considerati gli outsider che facevano storcere il naso a tutti, dagli addetti ai lavori ai fan del pop puro da alta rotazione in radio. Si presentavano con un pezzo fuori luogo per il palco dell’Ariston, Ringo Starr, una canzone in perfetto stile PTN e molto ballabile, che con l’eleganza festivaliera cozzava. Alla prima conferenza stampa a Sanremo c’erano una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)con un tour sold out, l’album Fake News da 17 settimane in classifica Fimi (ancora stabile appena fuori dalla top 10), brani che hanno conquistato le radio e hit impossibili da non cantare. Ma fino a 3 anni fa, ierano quella band eternamente emergente, di nicchia, fuori contesto al Festival di Sanremo. Nel Festival 2020 erano considerati gli outsider che facevano storcere il naso a tutti, dagli addetti ai lavori ai fan del pop puro da alta rotazione in radio. Si presentavano con un pezzo fuori luogo per il palco dell’Ariston, Ringo Starr, una canzone in perfetto stile PTN e molto ballabile, che con l’eleganza festivaliera cozzava. Alla prima conferenza stampa a Sanremo c’erano una ...

