La rissa fra noi fratelli in curva Eterno masochismo di una città che ha paura di essere felice

FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 28° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 È presto per fare festa. Al Maradona appuntamento con i Campioni d'Italia per il passaggio di consegne. Ho combattuto a lungo la tentazione di andare. Ringrazio la mia pigrizia divana. Mi risparmio un paio di frustrazioni. La vergogna della rissa fra noi fratelli in curva. Eterno masochismo di una città che ha paura di essere felice. La rabbia di non vedere il Napoli. Perché il Napoli non è mai sceso in campo. Il Milan invece c'è. Ed è un Milan mai visto. John Malkovic dopo tre mesi di sofferenze decide che è tempo di ripristinare il vecchio metodo che consentì l'impresa scudetto lo scorso anno. Quattro indietro e tre in centrocampo. La chiave è Charlie Brown schermato ...

