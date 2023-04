La Pro Loco non presenta i “conti” alla Regione e la Giunta Regionale la cancella dall’albo (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiControne (Sa)- cancellata dall’albo Regionale delle Pro Loco della Campania. È quanto deciso dalla Giunta Regionale della Campania, che con decreto dirigenziale n.16 del 21 marzo, ha cancellato l’associazione “Pro Loco di Controne” con sede nel comune di Controne, negli Alburni, dall’albo Regionale delle Pro Loco. La decisione della Regione Campania è Giunta qualche giorno fa, a seguito di una verifica del controllo dei conti delle Pro Loco iscritte all’albo Regionale ed il cui regolamento prevede che ogni associazione iscritta presenti alla Direzione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiControne (Sa)-tadelle Prodella Campania. È quanto deciso ddella Campania, che con decreto dirigenziale n.16 del 21 marzo, hato l’associazione “Prodi Controne” con sede nel comune di Controne, negli Alburni,delle Pro. La decisione dellaCampania èqualche giorno fa, a seguito di una verifica del controllo deidelle Proiscritte all’alboed il cui regolamento prevede che ogni associazione iscritta presentiDirezione ...

