La principessa Anna fa visita a Leonor di Spagna

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nella giornata di lunedì 3 aprile laha fattoad un prestigioso college, in cui studia anche ladi. Si tratta, infatti, di una scuola divenuta molto popolare tra tutti i reali europei. I membri della Famiglia Reale inglese non hanno mai frequentato questo istituto che, però, vanta tra i propri studenti future teste coronate di diversa provenienza. Laaveva oggi in agenda laal National Coastwatch Institution di St Donat’s Bay, che ha sede nell’area dell’UWC Atlantic College nel Galles. LaReale si è recata in qualità di patrona del National Coastwatch Institution, la cui stazione è presidiata da volontari della comunità locale, ...