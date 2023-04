La Polonia consegna i primi jet MiG-29 all’Ucraina

(Di lunedì 3 aprile 2023) Laha già trasferito il primo lotto di caccia MiG-29, ha dichiarato lunedì Marcin Przydacz, responsabile della politica internazionale dell’Ufficio presidenziale polacco. “Secondo le mie informazioni, questo processo è già stato completato, cioè il trasferimento di questa prima parte. Naturalmente si parlerà di un eventuale ulteriore sostegno”, ha dichiarato Przydacz, come riporta The

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp33013666 : @erny110393 Qui sono ancora in Polonia, prima della consegna. - LaDanteVarsavia : ???????? In occasione della consegna delle lettere credenziali al Presidente della Repubblica di Polonia @AndrzejDuda,… -

03 apr 10:04 Lai primi Mig - 29 all'Ucraina Laha consegnato i primi caccia Mig - 29 all'Ucraina. Lo afferma il capo dell'Ufficio per la politica internazionale del ...Il carattere internazionale del veicolo è confermato dal suo design, creato indallo studio ... seguiti dalladi modelli di serie nel 2024 in Asia, Europa e Nord America. Che fine farà ...IL TOUR DELLA DIFESA DI BRETON Ieri il commissario Breton ha incontrato il premier della, ... Dunque, secondo il piano concordato a Bruxelles, 1 miliardo di euro sarà utilizzato per la...

La Polonia ha consegnato "diversi" caccia MiG-29 all'Ucraina ... Agenpress

"Massima, totale attenzione ai tifosi polacchi" del Lech Poznan "che verranno a Firenze per partita di Conference League" del prossimo 20 aprile, in occasione del match di ritorno con la Fiorentina. " ...Mosca: rafforzeremo difese a ovest con la Finlandia in Nato. La Polonia consegna a Kiev i primi Mig-29. Wagner: "Presa Bakhmut", ma Kiev smentisce. Zelensky: russi ancora in tempo per andarsene, altri ...