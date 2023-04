La Polizia di Stato consegna alle Diocesi di Taranto e Castellaneta le ampolle di olio del “giardino della memoria di Capaci” (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa mattina, presso la Chiesa S. Spirito di Taranto, Don Alessandro Greco, Vicario del Vescovo di Taranto, insieme al Cappellano della Polizia di Stato, Don Santo Guarino, e Don Francesco Tenna, ha celebrato il rito del precetto pasquale per gli appartenenti alla grande famiglia della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Al termine della messa, alla quale hanno presenziato anche gli appartenenti dell’ANPS, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha salutato i presenti e ha elargito i suoi più sentiti auguri alle famiglie di tutti i colleghi e le colleghe. Con l’occasione è stata consegnata al Vescovo della Diocesi ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa mattina, presso la Chiesa S. Spirito di, Don Alessandro Greco, Vicario del Vescovo di, insieme al Cappellanodi, Don Santo Guarino, e Don Francesco Tenna, ha celebrato il rito del precetto pasquale per gli appartenenti alla grande famigliadie dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Al terminemessa, alla quale hanno presenziato anche gli appartenenti dell’ANPS, il Questore diMassimo Gambino ha salutato i presenti e ha elargito i suoi più sentiti augurifamiglie di tutti i colleghi e le colleghe. Con l’occasione è statata al Vescovo...

