La pastella per fritti croccanti: una ricetta ottima per tutto! (Di lunedì 3 aprile 2023) pastella per fritti croccanti: ottima per tutto! Spesso si dice che fritto, tutto diventa buono, se vogliamo essere sinceri è proprio vero! Per le fritture comuni, con un po’ di attenzione, di solito non si incontrano problemi, ma per quelli in pastella è una vera lotta. Per quanto ci impegniamo non vengono mai croccanti come quelli che acquistiamo surgelati. Questi prodotti, però, oltre ad essere davvero costosissimi, non sono esattamente sani. Spesso contengono al loro interno conservanti e, anche i migliori, sono comunque pre-fritti, questo implica che, alla fine, andiamo a mangiare un alimento con doppia friggitura. Basterà imparare a fare la pastella nel modo corretto per avere sfiziosi contorni, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 aprile 2023)perperSpesso si dice che fritto, tutto diventa buono, se vogliamo essere sinceri è proprio vero! Per le fritture comuni, con un po’ di attenzione, di solito non si incontrano problemi, ma per quelli inè una vera lotta. Per quanto ci impegniamo non vengono maicome quelli che acquistiamo surgelati. Questi prodotti, però, oltre ad essere davvero costosissimi, non sono esattamente sani. Spesso contengono al loro interno conservanti e, anche i migliori, sono comunque pre-, questo implica che, alla fine, andiamo a mangiare un alimento con doppia friggitura. Basterà imparare a fare lanel modo corretto per avere sfiziosi contorni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PinoJazzing : @AnnaShi60491189 Se hai dell'argilla, usala per fare deggli impacchi. Prepari la pastella con in po' d'acqua tiepid… - grazianig : @MarcoComelli1 @QuinziUgo Ministero della Romanità Alimentare (vado pazzo per i carciofi in tutte le sue varianti c… - awabe79 : @loidomemau A me hanno insegnato o fritta con una pastella acqua e farina , oppure un ripieno per ravioli al posto… - serpillimassimo : @Caseriobloccato Ottima per fare ravioli e anche in pastella - PaoloX68 : RT @Cucinapugliese: A quanti di voi piacciono i CARCIOFI FRITTI IN PASTELLA? ?? Così semplici da preparare ma soprattutto OTTIMI SERVITI CAL… -