La morte di Vladlen Tatarsky è un messaggio a Yevgeny Prigozhin

(Di lunedì 3 aprile 2023) Secondo l’agenzia Interfax il comitato investigativo russo ha arrestato Darya Trepova, sospettata dell'attentato al blogger Maksim Fomin, alias, morto ieri all’interno del Street Food Bar N°1 (un bar di San Pietroburgo di proprietà di, capo del gruppo Wagner). Per tornare a quanto accaduto il servizio stampa del ministero della Salute russo citato da Ria Novosti ha reso noto che «la condizione di dieci vittime è valutata grave, 16 in uno stato di moderata gravità, di cui una ragazza di 30 anni, cinque persone sono in condizioni soddisfacenti». Chi è stato a mettere oltre 200 grammi di TNT nascosti dentro a una statuetta consegnata proprio da Darya Trepova pochi minuti prima dell’esplosione al 40enne blogger russo? L'ufficio del procuratore del distretto Vasileostrovsky (San ...