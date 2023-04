La mongolfiera prende fuoco mentre è in volo: due persone saltano giù e muoiono, un ferito (Di lunedì 3 aprile 2023) saltano giù dalla mongolfiera in fiamme e muoiono. Sembra la scena d’apertura de L’amore fatale di Ian Mcwan, invece la tragedia è accaduta davvero. Una mongolfiera ha preso fuoco nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, e due persone sono morte nel tentativo di gettarsi per non perire bruciate vive. Il giro nel sito turistico era appena iniziato quando per motivi ancora sconosciuti il fuoco generato dal propano ha attecchito sull’intero mezzo provocando un incendio. A quel punto gli occupanti della mongolfiera avrebbero provato a gettarsi, ma per due di loro, una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni, non c’è stato nulla da fare. C’è anche un terzo lanciatosi dal mezzo, un minore, che avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)giù dallain fiamme e. Sembra la scena d’apertura de L’amore fatale di Ian Mcwan, invece la tragedia è accaduta davvero. Unaha presonel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, e duesono morte nel tentativo di gettarsi per non perire bruciate vive. Il giro nel sito turistico era appena iniziato quando per motivi ancora sconosciuti ilgenerato dal propano ha attecchito sull’intero mezzo provocando un incendio. A quel punto gli occupanti dellaavrebbero provato a gettarsi, ma per due di loro, una donna di 39 anni e un uomo di 50 anni, non c’è stato nulla da fare. C’è anche un terzo lanciatosi dal mezzo, un minore, che avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado al ...

