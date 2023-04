La memoria a due velocità di Ceferin

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 aprile 2023) Aleksadr, presidente della Uefa, non si tira mai indietro quando c'è da parlare della sua avversione alla Superlega e ai cosiddetti club ribelli che ancora restano in trincea, in attesa che tra qualche settimana la Corte di Giustizia UE si esprima definitivamente sul tema del monopolio delle grandi organizzazione internazionali del calcio. E, di conseguenza, sulla possibilità per chiunque di immaginare competizioni differenti rispetto alla Champions League e alle sue sorelle minori senza che chi pensi di parteciparvi debba essere messo all'indice. Parla,, quasi sempre premettendo di non volerlo fare, di non poter intervenire, di essere consapevole visto il suo ruolo che bisogna attendere che tutto sia compiuto, soprattutto adesso che il vento degli scandali e delle inchieste attraversa l'Europa colpendo proprio due delle tre grandi ...