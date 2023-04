La malattia di Lewis Capaldi peggiora solo sul palco | l’annuncio shock per il futuro

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) I sintomi delladino, ma solamente quando il cantautore fa musica. È quanto è stato raccontato in una recente intervista rilasciata al Times. Da tempo l’artista ha confessato ai suoi fan di essere affetto dalla sindrome di Tourette, disturbo che lo accomuna a Billie Eilish e a tanti altri personaggi famosi. All’inizio del 2023 lo abbiamo visto in un video che lo mostrava in difficoltà mentre si esibiva. Improvvisamente il cantautore non è più riuscito a cantare, per questo è stato incoraggiato dal pubblico che ha cantato al posto suo. Nell’intervista al Times,ha esposto tutte le contraddizioni del suo stato di salute. Ad esempio, i sintomi si alleviano quando imbraccia la chitarra: “Ma odio suonarla, sono una contraddizione vivente”, ...