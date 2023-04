(Di lunedì 3 aprile 2023) Ladi, Emanuela Fuin, è sempre in modalità start work. A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 7 se l’è presa, ma anchel’amica. Sembra infatti che abbia parecchi sassolini nella scarpale due vippone. Vediamo che cosa ha detto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dure stroncature alle vipponeda quando è andata via dal Grande Fratello Vip 7 non ha mai smesso di seguire le dinamiche all’interno della Casa e manifestare il suo sostegno all’amica, tanto da inviarle perfino un aereo di sostegno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : La madre di Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi #gfvip #gfvip7 #nikiters #nikella… - TuttoQuaNews : RT @fanpage: La mamma di Edoardo Tavassi protesta contro il #GFvip - fanpage : La mamma di Edoardo Tavassi protesta contro il #GFvip - GiadaGio1586 : @cipuntolunetta Raga è la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi, cosa vi aspettate? ?? - susanna_cintori : @Miao_1196 Speriamo abbiano chiarito e che non c'è l'abbia più con sua madre xchè ha scritto quel post ma glielo avrà spiegato anche Edoardo -

Nel 2014 ladi Giulio Scarpati è venuta a mancare a causa del morbo di Alzheimer che le era ... Dalla loro relazione sono nati due figli,, nato nel 1988, e Lucia , nata nel 1994. Se ...Magari fare il calciatore, sogno abbandonato in gioventù a causa di un infortunio: "Mia, che ... Photos by David Bailey, styling byCaniglia, Hair: Ken O'Rourke. Make up: Christabel ...Giulio Scarpati e il duraturo amore con la moglie Nora Venturini, collega edei suoi due figlie Lucia: 'Non ...

La protesta della madre di Edoardo Tavassi a poche ore dalla finale ... Fanpage.it

Immediata la reazione di Edoardo Donnamaria che ha scritto ... In passato, ad Antonella era stato già proposto di partecipare ma rifiutò per la preoccupazione della madre. Il cast dell’Isola dei ...Nonostante la settima edizione del Grande Fratello Vip sia agli sgoccioli, prevista questa sera la finale che decreterà il vincitore, le polemiche sono dietro l’angolo. Teatro di confronto la piattafo ...