"La libreria invisibile", alla scoperta del nuovo libro di Massimo Giuntoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal 10 aprile in uscita "La libreria invisibile. Stralci ed estratti da libri immaginari", il secondo libro di Massimo Giuntoli. Una raccolta di racconti patafisici, che hanno come protagonisti i "Libri immaginari". La dimora ideale è stata edificata proprio lì, da qualche parte. Uno dei luoghi sospesi nei quali prendono vita le storie narrate in questi settanta racconti, disseminati in altrettanti libri immaginari e raccolti negli scaffali della libreria invisibile. I cui personaggi, affaccendati nelle più improbabili delle occupazioni, si trovano ad affrontare situazioni imprevedibili quali superfici sghembe, perdite d'identità, mancate erogazioni di gas esilarante, e, non ultimo, condizioni patologiche assai debilitanti, come possono esserlo la mediocrità precoce o ...

