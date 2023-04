La guerra persa (in partenza) e sbagliata all'AI (Di lunedì 3 aprile 2023) Stato contro capitalismo, diritto contro tecnologia, economia contro protezione. Un vero e proprio braccio di ferro, tra Garante della privacy e il software di intelligenza artificiale che rischia di penalizzare le imprese italiane, perché molti dei nuovi programmi diventeranno fondamentali per l’industria in pochi anni. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria. OpenAI ha risposto con un pugno, sospendendo il servizio in Italia senza una data di ripristino. Nel merito il Garante ha fatto bene ad alzare la voce ma nel metodo c’erano strade più efficaci tipo mettersi d’accordo prima con gli altri garanti europei e scegliere una ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Stato contro capitalismo, diritto contro tecnologia, economia contro protezione. Un vero e proprio braccio di ferro, tra Garante della privacy e il software di intelligenza artificiale che rischia di penalizzare le imprese italiane, perché molti dei nuovi programmi diventeranno fondamentali per l’industria in pochi anni. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria. OpenAI ha risposto con un pugno, sospendendo il servizio in Italia senza una data di ripristino. Nel merito il Garante ha fatto bene ad alzare la voce ma nel metodo c’erano strade più efficaci tipo mettersi d’accordo prima con gli altri garanti europei e scegliere una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Q17ITALY : @putino La guerra e' persa ugualmente. La Nato crollera' pezzo per pezzo. - faber012002 : @nakasha7899 @Yojmto Belin non ci posso credere. Oltretutto mancano anche di senso pratico., oramai questa guerra l… - formulafofii : una guerra è fatta di battaglie: la prima è stata persa, testa alle altre due! - lucaVorrei : @guyfawkes2_0 Finalmente qualcuno che sa la verità... È una guerra già persa - VoxClamantis5 : @TizioIncognit18 @elvis_sf @AdrianaSpappa in romagna la linea del fronte passò a fine ottobre / inizio novembre 194… -