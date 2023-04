La frammentazione delle attuali politiche contro l’inquinamento da plastica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 aprile 2023) «Comprendere la presenza e le tendenze dell’abbondanza dinel mondo è fondamentale per valutare i rischie quelli potenziali futuri per gli esseri umani e gli ecosistemi», scrivono alcuni ricercatori su PLOS ONE, la rivista scientifica di tipo open access pubblicata da Public Library of Science. «Definire il destino deldanello strato superficiale dell’oceano – continuano – è complicato da complessi meccanismi di degrado, di incrostazioni e di trasporto. Ladelladi grandi dimensioni porta a micro e nano plastiche che lasciano lo strato superficiale dell’oceano verso le zone costiere e i fondali marini, dove possono causare danni agli organismi attraverso l’ingestione». Pur essendo un calcolo impegnativo per via ...