Anche il canale Rybar, con più di un milione di follower, accusa laanti corruzione di, oltre che la Soros, "punte dell'iceberg" che agiscono "su comando dei servizi occidentali e ...Putin ha subito accusato uno dei suoi grandi 'nemici', ossia il dissidenteche è da molto tempo nelle prigioni del regime. Laanti - corruzione di Alexey, la Fbk , nega il coinvolgimento nell'omicidio del blogger militare Vladlen Tatarsky avvenuto ieri a San Pietroburgo e individua invece come probabili ...Non ci faremo intimidire" 13:07: "Non c'entriamo nulla con l'attentato" 12:46 Polonia: "Consegnati a Kiev parte dei caccia Mig - 29 promessi" 12:42 Zelensky sarà a Varsavia ...

La Fondazione Navalny nega di essere dietro la morte di Tatarsky e accusa l’Fsb: “Si uccidono tra di loro” Globalist.it

La Fondazione anti-corruzione di Alexey Navalny, la Fbk, nega il coinvolgimento nell’omicidio del blogger militare Vladlen Tatarsky avvenuto ieri a San Pietroburgo e individua invece come probabili ...L'ammissione di Darya Trepova, 26 anni, dopo l'arresto. Il marito: «È stata incastrata». MOSCA - «Sono stata io», a poche ore dall’attentato avvenuto in un caffè di San Pietroburgo, dove ...