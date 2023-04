La Finlandia svolta a destra con Riikka Purra. Sanna Marin finisce terza e ammette la sconfitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Anche la Finlandia svolta a destra con la sovranista Riikka Purra, 45enne, ambientalista e animalista convinta, alla guida di Finns e archivia l’icona woke Sanna Marin. Che ammette la sconfitta del suo partito. E si fa da parte. “La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazione della democrazia è sempre una cosa bellissima”, ha detto la premier finlandese uscente Sanna Marin ammettendo la sconfitta del suo partito socialdemocratico. Il partito dei Finlandesi di Rikka Purra – “buon lunedì – scrive la bionda sovranista su Twitter sorridendo felice in auto – sto andando alla sede del partito. Grazie elettori, grazie veri ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Anche lacon la sovranista, 45enne, ambientalista e animalista convinta, alla guida di Finns e archivia l’icona woke. Cheladel suo partito. E si fa da parte. “La democrazia ha parlato, il popolo finlandese ha votato e la celebrazione della democrazia è sempre una cosa bellissima”, ha detto la premier finlandese uscentendo ladel suo partito socialdemocratico. Il partito dei Finlandesi di Rikka– “buon lunedì – scrive la bionda sovranista su Twitter sorridendo felice in auto – sto andando alla sede del partito. Grazie elettori, grazie veri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnnioRemondino : La Finlandia alle porte della Nato svolta a destra. La premier uscente Sanna Marin sconfitta dai conservatori del c… - remocontro_it : La Finlandia alle porte della Nato svolta a destra. La premier uscente Sanna Marin sconfitta dai conservatori del c… - fainformazione : La Finlandia svolta a Destra, addio a Sanna Marin Svolta a Destra per la Finlandia , e sconfitta pesante per la… - fainfoesteri : La Finlandia svolta a Destra, addio a Sanna Marin Svolta a Destra per la Finlandia , e sconfitta pesante per la… - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: La destra vince le elezioni in Finlandia - -

Elezioni in Montenegro, Jakov Milatovic eletto presidente Sull'esito della sfida, ha pesato proprio la voglia di cambiamento e di svolta in un Paese alla ... vedi anche Elezioni Finlandia, Sanna Marin sconfitta. Vincono i conservatori FOTOGALLERY Continua ... La destra vince le elezioni in Finlandia La Finlandia svolta a destra con le elezioni di domenica 2 aprile. Il primo partito in Parlamento è quello conservatore della Coalizione Nazionale il cui leader è Petteri Orpo, al secondo posto l'estrema ... Finlandia al voto, seggi aperti a Helsinki Il Paese potrebbe prendere una drammatica svolta a destra, mentre i partiti di centrodestra e anti - immigrazione competono per spodestare il primo ministro socialdemocratico Sanna Marin. Gli ultimi ... Sull'esito della sfida, ha pesato proprio la voglia di cambiamento e diin un Paese alla ... vedi anche Elezioni, Sanna Marin sconfitta. Vincono i conservatori FOTOGALLERY Continua ...Laa destra con le elezioni di domenica 2 aprile. Il primo partito in Parlamento è quello conservatore della Coalizione Nazionale il cui leader è Petteri Orpo, al secondo posto l'estrema ...Il Paese potrebbe prendere una drammaticaa destra, mentre i partiti di centrodestra e anti - immigrazione competono per spodestare il primo ministro socialdemocratico Sanna Marin. Gli ultimi ... La Finlandia svolta a destra, il partito della premier Sanna Marin è solo terzo La Stampa Finlandia, Marin sconfitta. Il centrodestra vince le legislative Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Svolta in Finlandia Vincono i conservatori Sanna Marin solo terza, boom dell’ultradestra Petteri Orpo, leader del Pcn, dovrà formare un governo di coalizione. Miglior risultato di sempre per i ’Veri finlandesi’ guidati da una donna. Il Centro, quarto con l’11 per cento dei voti, sarà l’ag ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Petteri Orpo, leader del Pcn, dovrà formare un governo di coalizione. Miglior risultato di sempre per i ’Veri finlandesi’ guidati da una donna. Il Centro, quarto con l’11 per cento dei voti, sarà l’ag ...