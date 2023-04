La famiglia al centro, l’antidoto all’inverno demografico. Ecco i dati (Di lunedì 3 aprile 2023) Diceva George Bernard Shaw che «forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all’umanità è formarsi una famiglia». Lo scrittore irlandese non poteva immaginare quanto la sua riflessione sarebbe stata calzante per l’Italia del 2023. Un Paese in cui – ci ricorda l’Istat – dal 2007 la mortalità ha superato la natalità e in cui le donne senza figli sono arrivate ad essere una su quattro per le nate nel 1980 (secondo la stima a fine vita riproduttiva), il doppio rispetto alla generazione del 1950. Nel 2021, con appena 400.249 nati, l’Italia ha superato di nuovo il record negativo del più basso numero di nascite, già raggiunto nel 2020. Si tratta del 31% in meno (176mila) rispetto al 2008, che era stato l’anno del massimo relativo più recente delle nascite, come ha sottolineato il direttore centrale Istat Sabrina Prati nel corso di un ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Diceva George Bernard Shaw che «forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all’umanità è formarsi una». Lo scrittore irlandese non poteva immaginare quanto la sua riflessione sarebbe stata calzante per l’Italia del 2023. Un Paese in cui – ci ricorda l’Istat – dal 2007 la mortalità ha superato la natalità e in cui le donne senza figli sono arrivate ad essere una su quattro per le nate nel 1980 (secondo la stima a fine vita riproduttiva), il doppio rispetto alla generazione del 1950. Nel 2021, con appena 400.249 nati, l’Italia ha superato di nuovo il record negativo del più basso numero di nascite, già raggiunto nel 2020. Si tratta del 31% in meno (176mila) rispetto al 2008, che era stato l’anno del massimo relativo più recente delle nascite, come ha sottolineato il direttore centrale Istat Sabrina Prati nel corso di un ...

