La Disney sta già rifacendo Moana come film in live action (Di lunedì 3 aprile 2023) Moana, uscito per la prima volta nel 2016, è già in fase di adattamento per un film live-action. La Disney ha rivelato il nuovo progetto con un video in cui compare Dwayne Johnson, che nel film d'animazione interpreta Maui. "come il suo predecessore animato, il film celebrerà le isole, le comunità e le tradizioni degli abitanti delle isole del Pacifico viste attraverso gli occhi di una giovane donna desiderosa di aprire la propria strada", ha scritto la Disney in un comunicato stampa. "Il viaggio di Moana alla scoperta di se stessa e la riflessione sulle vite dei suoi antenati hanno conquistato i cuori di tutto il mondo, così come la sua ritrovata amicizia con un semidio esiliato di nome Maui".

