La destra vince anche in Finlandia | se si continua così | il Parlamento Ue sarà la tomba dell’Europa

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lacheinricorda quella che vinse in Norvegia dopo la strage di Utoya: incredibile, ma vero. Occorre una grande mobilitazione in vista del 2024, altrimenti ileuropeo rischia di diventare lache abbiamo sognato. Con tanti saluti al manifesto di Ventotene, che dopo aver resistito al confino fascista, verrà fatto a pezzi dagli ultras dei confini. Era il 22 luglio del 2011, quando Breivik, militante neo nazista, dopo aver fatto strage nel cuore di Oslo (soltanto) per creare un diversivo, sbarcato sull’isola di Utoya dove i giovani laburisti norvegesi stavano svolgendo l’annuale campo scuola, ne assassinava a sangue freddo 69. La loro colpa? Impegnarsi per una Norvegia laica, plurale, aperta, europea. Le ragioni politiche del gesto ...

Finisce l'era Sanna Marin: premier battuta, in Finlandiala... che avrà certamente la guida ama è un convoglio eccezionale che deve occupare buona parte della carreggiata (il centro, ndr) altrimenti non si'. Masselli si è mostrato ottimista ...Figlio di un ex dirigente della stessa Kokoomus, storico partito dellafinlandese, Petteri Orpo ha fatto una campagna elettorale in testa ai sondaggi, ma il suo vantaggio si è eroso nelle ...

FINLANDIA. La destra vince le elezioni Pagine Esteri

L'Europa sta cambiando volto. Lo dimostra la Finlandia, dove una delle politiche più popolari a livello continentale (o almeno supposta tale è stata sconfitta dell'estrema destra. Ma anche in Bulgaria ...Perde la premier Sanna Marin, vince la destra in Finlandia anche se per governare dovrà accordarsi con altri partiti, a partire dall’estrema destra guidata da un’altra… Leggi ...