La decisione degli Usa: perché non svilupperanno più il missile ipersonico ARRW (Di lunedì 3 aprile 2023) La U.S. Air Force, l’aeronautica degli Stati Uniti, ha deciso di non proseguire con il piano di acquisizione del missile ipersonico ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) AGM-183A, dopo anni di fallimenti che hanno afflitto il programma e problemi di finanziamento. “Attualmente l’USAF non intende perseguire l’approvvigionamento dell’ARRW una volta concluso il programma di prototipazione”, ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 3 aprile 2023) La U.S. Air Force, l’aeronauticaStati Uniti, ha deciso di non proseguire con il piano di acquisizione del(Air-launched Rapid Response Weapon) AGM-183A, dopo anni di fallimenti che hanno afflitto il programma e problemi di finanziamento. “Attualmente l’USAF non intende perseguire l’approvvigionamento dell’una volta concluso il programma di prototipazione”, ha InsideOver.

