La cyber security deve svilupparsi in un ecosistema aperto all'innovazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Il giro d'affari delle cyber-truffe appare in crescita continua, mentre si infittisce l'intreccio tra geopolitica e cyber security, materia quest'ultima cui viene ormai riconosciuto un valore strategico, tanto da figurare ai primi posti nell'agenda dei governi, in uno scenario sociale ed economico in costante divenire. Rocco Mammoliti, responsabile della Sicurezza Informatica del Gruppo Poste Italiane e Coordinatore Progetto cyber security Readiness Unindustria, presidia da sempre i temi dell'information technology, con particolare riferimento alle implicazione che riguardano la protezione degli asset intangibili, la riservatezza dei dati, il delicato rapporto esistente tra Internet e minori. Il suo occhio non è semplicemente quello del manager esperto, in quanto la sua attenzione è quella del ...

