La Cremonese può qualificarsi all’Europa League anche retrocedendo! Scenari incredibili con la Coppa Italia: il regolamento (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincere la Coppa Italia per giocare la prossima Europa League nonostante la retrocessione in Serie B. Lo Scenario, abbastanza surreale, è possibile. La Cremonese di Davide Ballardini potrebbe riuscirci. Non è facile, sia chiaro, perché sulla strada dei grigiorossi ci sono squadre del calibro di Fiorentina, Inter e Juventus. Non proprio le ultime arrivate del panorama nazionale. Ma il calcio, si sa, a volte regala emozioni e imprese davvero uniche. Rare, se non rarissime, soprattutto nel calcio moderno. Ma se il Leicester City di Claudio Ranieri nel 2015-16 ha vinto la Permier League spuntandola tra colossi come Manchester City, Chelsea e Liverpool, anche la Cremonese può credere in questo miracolo. Del resto, come si suol dire, la ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincere laper giocare la prossima Europanonostante la retrocessione in Serie B. Loo, abbastanza surreale, è possibile. Ladi Davide Ballardini potrebbe riuscirci. Non è facile, sia chiaro, perché sulla strada dei grigiorossi ci sono squadre del calibro di Fiorentina, Inter e Juventus. Non proprio le ultime arrivate del panorama nazionale. Ma il calcio, si sa, a volte regala emozioni e imprese davvero uniche. Rare, se non rarissime, soprattutto nel calcio moderno. Ma se il Leicester City di Claudio Ranieri nel 2015-16 ha vinto la Permierspuntandola tra colossi come Mster City, Chelsea e Liverpool,lapuò credere in questo miracolo. Del resto, come si suol dire, la ...

