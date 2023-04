La Commissione europea pubblica l’indice di competitività regionale (Di lunedì 3 aprile 2023) La Commissione ha pubblicato l’indice di competitività regionale (RCI), in una versione completamente riveduta. Lo strumento, ormai consolidato nel tempo per il suo ripetuto utilizzo, misura le diverse dimensioni della competitività per tutte le regioni dell’UE. Scopriamo insieme i dati che emergono. Notevoli differenze nella Ue l’indice di competitività regionale evidenzia che esistono ancora notevoli differenze tra le diverse regioni dell’UE. Tuttavia, anche che le regioni meno sviluppate hanno migliorato la loro competitività. Emerge, inoltre, che le regioni di Utrecht, Zuid-Holland e Île-de-France sono le regioni più competitive dell’UE. l’indice di competitività ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) Lahatodi(RCI), in una versione completamente riveduta. Lo strumento, ormai consolidato nel tempo per il suo ripetuto utilizzo, misura le diverse dimensioni dellaper tutte le regioni dell’UE. Scopriamo insieme i dati che emergono. Notevoli differenze nella Uedievidenzia che esistono ancora notevoli differenze tra le diverse regioni dell’UE. Tuttavia, anche che le regioni meno sviluppate hanno migliorato la loro. Emerge, inoltre, che le regioni di Utrecht, Zuid-Holland e Île-de-France sono le regioni più competitive dell’UE.di...

