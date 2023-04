La città civile comincia dai bagni (Di lunedì 3 aprile 2023) Dimmi che bagno ha la tua città e ti dirò com’è. Alla stazione di Tokyo i bagni non mancano. Come pure in quelle delle città più piccole, anche quelle meno visitate. Entro nel gabbiotto del sanitario accompagnata da una musica rilassante in filodiffusione, appendo la felpa e osservo l’asse pulita e fresca di igienizzatura automatica. Mi siedo e noto qualcosa di insolito, nell’angolo alla sinistra della porta, lato opposto all’apertura. Una specie di imbracatura di plastica bianca fissata al muro. Mi ricorda i seggiolini delle altalene per i bambini più piccoli. E lì capisco, un comodo seggiolino per mettere i bambini in sicurezza e usufruire del servizio igienico in tranquillità. In un lampo visualizzo la situazione inversa, la persona con il bambino al seguito, le borse allacciate al corpo, il bambino che si muove e si colloca da solo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 aprile 2023) Dimmi che bagno ha la tuae ti dirò com’è. Alla stazione di Tokyo inon mancano. Come pure in quelle dellepiù piccole, anche quelle meno visitate. Entro nel gabbiotto del sanitario accompagnata da una musica rilassante in filodiffusione, appendo la felpa e osservo l’asse pulita e fresca di igienizzatura automatica. Mi siedo e noto qualcosa di insolito, nell’angolo alla sinistra della porta, lato opposto all’apertura. Una specie di imbracatura di plastica bianca fissata al muro. Mi ricorda i seggiolini delle altalene per i bambini più piccoli. E lì capisco, un comodo seggiolino per mettere i bambini in sicurezza e usufruire del servizio igienico in tranquillità. In un lampo visualizzo la situazione inversa, la persona con il bambino al seguito, le borse allacciate al corpo, il bambino che si muove e si colloca da solo ...

