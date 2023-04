La Bundesliga visibile in auto: Audi, BMW e Mercedes ci pensano (Di lunedì 3 aprile 2023) La Germania ha diverse aziende che producono automobili e questo potrebbe influire anche le prossime scelte nel panorama calcistico teutonico. Infatti la Bundesliga sta valutando se consentire la trasmissione delle partite, comprese quelle della seconda serie tedesca, sui sistemi presenti all’interno delle automobili. Secondo quanto riportato dal sito specializzato automobilwoche, le cause automobilistiche interessate sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 aprile 2023) La Germania ha diverse aziende che produconomobili e questo potrebbe influire anche le prossime scelte nel panorama calcistico teutonico. Infatti lasta valutando se consentire la trasmissione delle partite, comprese quelle della seconda serie tedesca, sui sistemi presenti all’interno dellemobili. Secondo quanto riportato dal sito specializzatomobilwoche, le causemobilistiche interessate sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

