La baby gang rapina il 16enne, il padre esce con la mazza: denunciato (Di lunedì 3 aprile 2023) Un padre di 40 anni è stato denunciato per porto d'armi abusivo di oggetti atti ad offendere: si aggirava per un parco di Genova con una mazza da baseball, alla ricerca dei membri della baby gang che avevano aggredito e rapinato il figlio

