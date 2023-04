Krol sul Napoli: ''L’ho visto molto affaticato, non compatto ed ha lasciato molto spazio al Milan'' (Di lunedì 3 aprile 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: “Non sono preoccupato nonostante la sconfitta del Napoli di ieri contro il Milan. E’ solo la terza sconfitta in stagione, ieri è stata una giornata storta in cui la squadra non ha girato. Può capitare, speriamo che il Napoli torni subito a correre. L’ho visto molto affaticato, ma è anche normale vista la sosta che ha portato tanti azzurri in giro per il mondo. Il Milan non giocava bene da 3 mesi, ieri ha trovato la motivazione per fare qualcosa di buono contro la capolista. L’avversario ha voluto dimostrare che ha meritato lo Scudetto lo scorso anno: erano più ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ruud, ex calciatore del. Queste le sue parole: “Non sono preoccupato nonostante la sconfitta deldi ieri contro il. E’ solo la terza sconfitta in stagione, ieri è stata una giornata storta in cui la squadra non ha girato. Può capitare, speriamo che iltorni subito a correre., ma è anche normale vista la sosta che ha portato tanti azzurri in giro per il mondo. Ilnon giocava bene da 3 mesi, ieri ha trovato la motivazione per fare qualcosa di buono contro la capolista. L’avversario ha voluto dimostrare che ha meritato lo Scudetto lo scorso anno: erano più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... un_polle : RT @carmi_ne: A DAZN Ruud Krol discetta sul calcio totale di Michels a Sky Caressa dice che il possesso palla non esiste. Ormai come prodo… - RiccardoLana2 : RT @carmi_ne: A DAZN Ruud Krol discetta sul calcio totale di Michels a Sky Caressa dice che il possesso palla non esiste. Ormai come prodo… - smxworld : RT @carmi_ne: A DAZN Ruud Krol discetta sul calcio totale di Michels a Sky Caressa dice che il possesso palla non esiste. Ormai come prodo… - Meoz88 : RT @carmi_ne: A DAZN Ruud Krol discetta sul calcio totale di Michels a Sky Caressa dice che il possesso palla non esiste. Ormai come prodo… - battitomilan7 : RT @carmi_ne: A DAZN Ruud Krol discetta sul calcio totale di Michels a Sky Caressa dice che il possesso palla non esiste. Ormai come prodo… -