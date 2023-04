(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City, l’allenatore tedesco Jurgenha parlato in conferenza stampa nel pre-partita di Chelsea-Liverpool. I numeri dei Reds non sono avvicinabili a quelli delle scorse stagioni e per questo motivoha sottolineato: «Sono consapevole delche sono seduto qui a causa del, non a causa diche abbiamoin questa stagione. Se questa fosse la mia prima stagione, sarebbe leggermente diversa. Abbiamo proprietari intelligenti che conoscono la situazione, ma questo non significa nient’altro» Quando gli è stato chiesto se avesse paura per il suo posto di lavoro il tecnico ha prontamente risposto: «No, ma non credo che Graham avesse paura. Non c’è bisogno di avere paura. Non sono qui come talismano o come un murales ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Klopp: «So di essere qui solo per quello che ho fatto in passato» In conferenza ammette le difficoltà che stanno af… - sportface2016 : #Liverpool, #Klopp: 'Sono consapevole di essere ancora qui per quanto fatto in passato' - RBLXPlayer12 : @Luporn0 @Pirichello Questo essere vivente sta letteralmente sperando che Klopp finisca male la sua carriera al Liv… - MateixMilan : @J__kcaj Sembra di essere tornati ai tempi di Gattuso quando se Klopp perdeva una partita: 'eeeh vedete il mago Klo… - MTheo97 : @LucaHoganC Pioli 4to quando poteva essere secondo da solo con una o due vittorie in più. Non la si faccia passare… -

Il tecnico del Liverpool , Jurgen, alla luce della deludente stagione disputata dalla sua squadra, deve fare i conti con le ... 'Sono consapevole diancora qui per quanto fatto nel passato ...... il regista della sfida di Premier non è uno di. *** Mario Giunta a Semplici: "Leonardo, come ...Serra è tornato ad arbitrare in B e questa volta è stato l'allenatore dei lagunari aespulso ...Sconsolato il commento di Jurgena fine partita: "Questo è stato un match che dobbiamo ... Non possiamocosì aperti. Non è possibile ma è accaduto, purtroppo. Dovrei spiegarlo, ma non ...

Liverpool, Klopp: "Sono consapevole di essere ancora qui per ... SPORTFACE.IT

Il manager del Liverpool, Juergen Klopp, ha detto di non "non essere preoccupato" per un possibile esonero a causa delle scarse prestazioni dei Reds, parlando alla vigilia del match con il Chelsea, ...Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei Reds contro il Manchester City: le dichiarazioni Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato a BT Sport dopo il pesante ...