Kim Per certi versi irriconoscibile. Il difensore non va oltre il 5 per la prestazione con il Milan (Di lunedì 3 aprile 2023) Un grande Milan ha battuto ieri sera il Napoli di Spalletti, in quello che è stato un anticipo in vista della doppia sfida di Champions in programma tra 10 giorni. Un merito per gli uomini di Pioli, ma anche un passo falso per la formazione azzurra che, come ha sottolineato il tecnico, non ha saputo giocare e far girare palla come al suo solito. La difesa del Napoli ha fatto acqua da tutte le parti. Kim è nella terra di nessuno, tra lui e Mario Rui c’è uno spazio sterminato. Leao ne approfitta spesso. Proprio il difensore coreano ha collezionato voti bassissimi sui quotidiani di questa mattina Gazzetta 4,5 Per certi versi irriconoscibile. Scelta sbagliata sul primo gol ed errore anche sul secondo. Stanco, forse sarebbe stato meglio farlo riposare. Corriere dello Sport 4 Regge fino al bis del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Un grandeha battuto ieri sera il Napoli di Spalletti, in quello che è stato un anticipo in vista della doppia sfida di Champions in programma tra 10 giorni. Un merito per gli uomini di Pioli, ma anche un passo falso per la formazione azzurra che, come ha sottolineato il tecnico, non ha saputo giocare e far girare palla come al suo solito. La difesa del Napoli ha fatto acqua da tutte le parti. Kim è nella terra di nessuno, tra lui e Mario Rui c’è uno spazio sterminato. Leao ne approfitta spesso. Proprio ilcoreano ha collezionato voti bassissimi sui quotidiani di questa mattina Gazzetta 4,5 Per. Scelta sbagliata sul primo gol ed errore anche sul secondo. Stanco, forse sarebbe stato meglio farlo riposare. Corriere dello Sport 4 Regge fino al bis del ...

