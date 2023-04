(Di lunedì 3 aprile 2023) Nuova vittima per ildello sport nell’ambito del conflitto armato tra Russia e Ucraina., atleta ucraino die arti marziali miste, è infatti morto in ospedale due giorni fa per le ferite riportate in. Ad annunciarlo sui social Ruslan Martsinkiv, sindaco di Ivano-Frankivsk, città d’origine dello sportivo deceduto nella notte tra il 31 marzo ed il 1° aprile.si era arruolato volontariamente e aveva deciso di tornare sul fronte per la seconda volta dopo una precedente ferita subita alla gamba nei combattimenti. In molti post pubblicati sui social, venivano mostrate le terribili condizioni in cui viveva nelle zone di. L’atleta ucraino lascia la moglie ed una figlia piccola. Il lottatore classe 1990 aveva conquistato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Kickboxing, muore in guerra l’ucraino quattro volte campione del mondo Vitaliy Merinov - - codepsico : RT @TV2000it: #Ucraina Muore al fronte Vitalii #Merinov ??(sn), quattro volte campione del mondo di #kickboxing arruolato come volontario d… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Mosca, «possibile rimpasto vertici militari». Lo scrive ISW. Colloquio #Lavrov-#Blinken sul reporter Usa arrestato. «Deci… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Ucraina: muore sul fronte di guerra il 4 volte campione di kickboxing Vitaly Merinov - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Ucraina: muore sul fronte di guerra il 4 volte campione di kickboxing Vitaly Merinov -

... 007 Gb: soldati Russia uccisi non solo dalla guerra Russia, attacco invernale fallito: Gerasimov rischia il posto, lo scenario Ucraina, il campione diMerinovin guerra "Abbiamo ...E' morto per le ferite riportate sul fronte di guerra in Ucraina il quattro volte campione del mondo di, l'ucraino Vitaly Merinov. Lo ha annunciato il sindaco di Ivano - Frankivsk, sua città d'origine. "Una perdita irreparabile" per la comunità, ha detto. "Merinov è partito per la guerra il ...al fronte Merinov, campione mondialeIn un tweet, l'Institute for the study of war sostiene che 'fonti russe, ucraine e occidentali osservano che l'offensiva invernale russa non è ...

Ucraina, il campione di kickboxing Merinov muore in guerra Adnkronos

Nuova vittima per il mondo dello sport nell’ambito del conflitto armato tra Russia e Ucraina. Vitaliy Merinov, atleta ucraino di kickboxing e arti marziali miste, è infatti morto in ospedale due ...Attentato a San Pietroburgo: una bomba uccide il blogger militare russo Vladlen Tatarsky. La Wagner annuncia la conquista di Bakhmut. Kiev vuole abbattere il ponte di Kerch per riprendersi la Crimea.