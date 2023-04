Kena | l’operatore compie gli anni e ci regala una grande promozione

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid In occasione del suo sestoversario,virtualeMobile ha deciso di celebrare instile, offrendo ben 60 GB di dati aggiuntivi per 30 giorni a chi attiva online la6,99 130GB Star al costo di 6,99 euro mensili. Tutte le offerteti permettono di sfruttare la rete 4G con una velocità fino a 60 Mbps e una copertura del 99% sul territorio nazionale. Ecco i dettagli di questa imperdibile: non fatevi sfuggire l’occasione La6,99 130GB Star include: chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS verso tutti i cellulari e 130 GB di Internet in 4G (7 dei quali utilizzabili in Europa) a soli 6,99 euro al mese. Inoltre, ...