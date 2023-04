Juventus, Zazzaroni: “Pogba e Di Maria sono due cadaveri” (Di lunedì 3 aprile 2023) “E’ vero che Allegri è pigro in sede di mercato. Quando gli hanno detto che si potevano prendere Pogba, Di Maria e Paredes ha pensato di alzare il livello della Juventus pagando zero”. Inizia così un ragionamento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, a Pressing su Mediaset parlando della Juventus: “Solo che erano due cadaveri, uno è Pogba e l’altro in parte Di Maria, con tutto il rispetto, si parla in termini calcistici”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) “E’ vero che Allegri è pigro in sede di mercato. Quando gli hanno detto che si potevano prendere, Die Paredes ha pensato di alzare il livello dellapagando zero”. Inizia così un ragionamento di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, a Pressing su Mediaset parlando della: “Solo che erano due, uno èe l’altro in parte Di, con tutto il rispetto, si parla in termini calcistici”. SportFace.

