Juventus, Rabiot parla alla squadra nel giorno del compleanno: "Voglio vincere con voi" (Di lunedì 3 aprile 2023) Adrien Rabiot, che oggi festeggia i 28 anni, ha fatto un discorso di ringraziamento alla squadra nel giorno del suo compleanno, come mostrato in un video dai canali social ufficiali della Juventus. "Grazie per gli auguri – ha esordito il centrocampista transalpino –. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, ci sono almeno due trofei da vincere e dobbiamo avere l'ambizione di puntare in alto. Abbiamo vissuto momenti difficili quest'anno e mi piacerebbe vincere con voi".

