Juventus, per Deloitte alcune plusvalenze non potevano essere contabilizzate (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’edizione odierna della Gazzetta si parla ancora dell’inchiesta Prisma. La rosea avverte che l’inchiesta ai danni della Juventus si allarga anche al bilancio relativo al 2022: “Nuovo fascicolo sui bianconeri, ora s’indaga sul bilancio 2022. Gli effetti degli accordi tra la Juventus e altri club avrebbero ripercussioni anche sull’ultimo bilancio della Juventus. La società avrebbe omesso di rilevare nei rispettivi bilanci diverse passività, tra cui gli 8 milioni di euro di debito con l’Atalanta e altri 8 con il Sassuolo. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati“. Nel frattempo sono arrivati anche i rilievi di Deloitte sulle side letter. La società incaricata di visionare e analizzare i conti del club bianconero ha pubblicato i primi giudizi sulle famose scritture private ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’edizione odierna della Gazzetta si parla ancora dell’inchiesta Prisma. La rosea avverte che l’inchiesta ai danni dellasi allarga anche al bilancio relativo al 2022: “Nuovo fascicolo sui bianconeri, ora s’indaga sul bilancio 2022. Gli effetti degli accordi tra lae altri club avrebbero ripercussioni anche sull’ultimo bilancio della. La società avrebbe omesso di rilevare nei rispettivi bilanci diverse passività, tra cui gli 8 milioni di euro di debito con l’Atalanta e altri 8 con il Sassuolo. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati“. Nel frattempo sono arrivati anche i rilievi disulle side letter. La società incaricata di visionare e analizzare i conti del club bianconero ha pubblicato i primi giudizi sulle famose scritture private ...

