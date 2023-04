Juventus, la Procura di Torino apre un altro fascicolo: ora si indaga anche sul bilancio 2022 (Di lunedì 3 aprile 2023) La Juventus finisce nuovamente nel mirino della Procura di Torino, che dopo aver aperto un’indagine, l’inchiesta Prisma, sui conti del club dal 2019 al 2021, avrebbe ora aperto un nuovo fascicolo che attenziona il bilancio 2022, a partire dalle ormai famigerate partnership con altre società, quali Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria e Sion, che per la Guardia di Finanza sono ritenute sospette. Lo riporta Il Corriere della Sera edizione Torino, che spiega come gli inquirenti vogliano provare che la società bianconera abbia omesso di rilevare nei bilanci diverse passività, per esempio otto milioni nei confronti dell’Atalanta e altrettanti nei confronti del Sassuolo. I fatti sono emersi soltanto nelle ultime settimane ed è per questo che sarebbe ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Lafinisce nuovamente nel mirino delladi, che dopo aver aperto un’indagine, l’inchiesta Prisma, sui conti del club dal 2019 al 2021, avrebbe ora aperto un nuovoche attenziona il, a partire dalle ormai famigerate partnership con altre società, quali Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria e Sion, che per la Guardia di Finanza sono ritenute sospette. Lo riporta Il Corriere della Sera edizione, che spiega come gli inquirenti vogliano provare che la società bianconera abbia omesso di rilevare nei bilanci diverse passività, per esempio otto milioni nei confronti dell’Atalanta e altrettanti nei confronti del Sassuolo. I fatti sono emersi soltanto nelle ultime settimane ed è per questo che sarebbe ...

