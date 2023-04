Juventus-Inter per svoltare: Inzaghi non può fallire (di nuovo) (Di lunedì 3 aprile 2023) L’andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter in programma domani è una partita da non sbagliare per Inzaghi OBIETTIVO NON fallire – Domani l’Inter torna subito in campo per provare a dimenticare la decima sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Il derby contro la Juventus rappresenta una sfida affascinante e da non fallire. La Coppa Italia rimane un obiettivo al pari dei nerazzurri, anche per bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Inzaghi dovrà affidarsi ai suoi giocatori, che nelle notti di Coppa hanno dimostrato di saper giocare un calcio fatto di intensità e intelligenza, a differenza di quanto si vede ultimamente in campionato. Nonostante le defezioni – su tutte quella di Calhanoglu – i nerazzurri possono ottenere un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) L’andata della semifinale di Coppa Italia train programma domani è una partita da non sbagliare perOBIETTIVO NON– Domani l’torna subito in campo per provare a dimenticare la decima sconfitta in campionato contro la Fiorentina. Il derby contro larappresenta una sfida affascinante e da non. La Coppa Italia rimane un obiettivo al pari dei nerazzurri, anche per bissare il successo ottenuto lo scorso anno.dovrà affidarsi ai suoi giocatori, che nelle notti di Coppa hanno dimostrato di saper giocare un calcio fatto di intensità e intelligenza, a differenza di quanto si vede ultimamente in campionato. Nonostante le defezioni – su tutte quella di Calhanoglu – i nerazzurri possono ottenere un ...

