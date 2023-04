Juventus-Inter | la Coppa Italia è una “distrazione” prima dell’Europa?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Vincere un trofeo rappresenta sempre un obiettivo per una big della Serie A. Anche se questo trofeo viene giudicato di “seconda classe”, come la. Un torneo che in molti bistrattano a parole, almeno all’inizio dell’anno, ma che quando si arriva al dunque tutti cercano di portare a casa. Forse solo per salvare la stagione o per poter affermare di aver vinto qualcosa, ma tant’è: difficilmente la seconda competizione nazionale organizzata dalla Lega Serie A non risulta una “” per le grandine. Nel bene e nel male., oggi, avrebbero in ballo obiettivi ben più importanti. Il campionato, che a dieci giornate dalla fine vede il Napoli avviarsi verso lo scudetto e una lotta per l’Europa ancora apertissima. I quarti di finale di Champions League, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - mirkonicolino : Tre punti pesantissimi. Con sofferenza, con tanti errori, ma i clean sheet ora sono 17 su 28 e non sono un caso.… - JuventusUn : I precedenti tra #Juventus e #Inter in Semifinale di #CoppaItalia ???? - sportface2016 : #CoppaItalia, arbitri andata semifinali: #JuventusInter a #Massa -

Martedì 4 aprile, in diretta dall'Allianz Stadium di Torino dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d'Italia ''. Mercoledì 5 aprile, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Giovanni ...Alcuni tifosi juventini hanno lanciato sul web una tabella di marcia die Napoli fino a ... Cosa avvenuta dopo le sconfitte cone Lazio. I suddetti sperano ancora in una caduta ......a far bene in Coppa Italia contro lae in Champions League contro il Benfica. Inoltre, entrare nelle prime quattro della classe in campionato è vitale per il futuro di Simone Inzaghi., ...

La Coppa Italia sta per ritornare. La competizione, ferma dallo scorso 2 febbraio, nella giornata di domani 4 aprile a partire dalle ore 21.00, tornerà sul campo con la partita tra Juventus e Inter. I ...Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma domani sera allo Stadium, andrà in onda in chiaro sulle reti "Mediaset", in particolare sull ...