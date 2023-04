Juventus-Inter, Inzaghi ‘scongela’ Asllani? Non l’unica novità – CdS (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sfiderà domani sera la Juventus per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi potrebbe schierare Asllani dal 1?. SCELTE – L’Inter è attesa dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Domani sera, infatti, andrà in scena la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport per Inzaghi arrivano buone notizie dall’infermeria: Dimarco è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione del tecnico per la sfida contro i bianconeri. Rispetto al match contro la Fiorentina il tecnico dovrebbe optare per qualche cambio, senza però operare un massiccio turnover. In porta potrebbe trovare spazio ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) L’, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina, sfiderà domani sera laper l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sportpotrebbe schieraredal 1?. SCELTE – L’è attesa dalla trasferta di Torino contro la. Domani sera, infatti, andrà in scena la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport perarrivano buone notizie dall’infermeria: Dimarco è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione del tecnico per la sfida contro i bianconeri. Rispetto al match contro la Fiorentina il tecnico dovrebbe optare per qualche cambio, senza però operare un massiccio turnover. In porta potrebbe trovare spazio ...

