Juventus-Inter, Inzaghi cambia 3 giocatori? La probabile formazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Simone Inzaghi potrebbe cambiare 3 giocatori nella formazione iniziale nerazzurra in campo domani in Coppa Italia per Juventus-Inter. probabile formazione – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi potrebbe cambiare 3 giocatori dopo la sconfitta in Inter-Fiorentina, partita valida per ventottesima giornata di Serie A. Nella serata di domani in campo per il match di Coppa Italia tra Juventus e Inter l'allenatore nerazzurro potrebbe schierare in difesa Stefan de Vrij al posto di Alessandro Bastoni. Il tecnico potrebbe invece confermare il centrocampo e cambiare del tutto il reparto offensivo. In questo caso la coppia ...

