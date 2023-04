Juventus-Inter in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Coppa Italia 2022/2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Juventus-Inter, sfida valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. Entrambe le squadre vogliono fare bene per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno di fine mese. Sicuramente sono i bianconeri ad arrivare più in forma all’appuntamento, avendo vinto 5 delle ultime 6 partite di Serie A. L’Inter ha invece perso 4 degli ultimi 5 incontri di campionato, ma resta una squadra molto ostica, specialmente nelle coppe. La squadra di Allegri ha sconfitto i nerazzurri in entrambe le gare di Serie A, mentre in Coppa non vince dal 2 febbraio 2021. Il fischio d’inizio della partita in questione è ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per ladi andella. Entrambe le squadre vogliono fare bene per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno di fine mese. Sicuramente sono i bianconeri ad arrivare più in forma all’appuntamento, avendo vinto 5 delle ultime 6 partite di Serie A. L’ha invece perso 4 degli ultimi 5 incontri di campionato, ma resta una squadra molto ostica, specialmente nelle coppe. La squadra di Allegri ha sconfitto i nerazzurri in entrambe le gare di Serie A, mentre innon vince dal 2 febbraio 2021. Il fischio d’inizio della partita in questione è ...

