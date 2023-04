Juventus-Inter, due ritorni tra i titolari! Allegri punta su Perin ? SM (Di lunedì 3 aprile 2023) Vigilia di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Allegri si riaffida tra difesa e centrocampo a due titolari. Poi scelto Perin, il portiere di coppa LE ULTIME ? Verso Juventus-Inter, l’attesa semifinale di andata di Coppa Italia. Come riferisce Sport Mediaset, Allegri – tra poco in conferenza stampa – dovrebbe puntare su due ritorni: Alex Sandro in difesa e Rabiot a centrocampo. Il modulo sarà il 3-5-1-1 con Mattia Perin confermato portiere di Coppa Italia. L’attesa per il grande match sta per concludersi, l’Inter è chiamata al riscatto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Vigilia di, semifinale di andata di Coppa Italia.si riaffida tra difesa e centrocampo a due titolari. Poi scelto, il portiere di coppa LE ULTIME ? Verso, l’attesa semifinale di andata di Coppa Italia. Come riferisce Sport Mediaset,– tra poco in conferenza stampa – dovrebbere su due: Alex Sandro in difesa e Rabiot a centrocampo. Il modulo sarà il 3-5-1-1 con Mattiaconfermato portiere di Coppa Italia. L’attesa per il grande match sta per concludersi, l’è chiamata al riscatto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

