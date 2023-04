Juventus-Inter, Allegri recupera tanti giocatori importanti: le ultime (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, recupererà tanti giocatori importanti in vista del match di Coppa Italia contro l’Inter. Juventus-Inter – Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, la Juventus per la partita di Coppa Italia, in programma domani contro l’Inter, recupererà tanti giocatori importanti. Uno di questi è Adrien Rabiot, squalificato con il Verona, che sarà certamente titolare. In campo anche Angel Di Maria. Ci sarà Dusan Vlahovic. Da vedere se ci saranno notizie riguardanti Federico Chiesa da parte di Massimiliano Allegri alle 14 al termine dell’allenamento. Sarà dunque una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano, allenatore della, recupereràimporin vista del match di Coppa Italia contro l’– Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, laper la partita di Coppa Italia, in programma domani contro l’, recupereràimpor. Uno di questi è Adrien Rabiot, squalificato con il Verona, che sarà certamente titolare. In campo anche Angel Di Maria. Ci sarà Dusan Vlahovic. Da vedere se ci saranno notizie riguardanti Federico Chiesa da parte di Massimilianoalle 14 al termine dell’allenamento. Sarà dunque una ...

