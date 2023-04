Juventus-Inter, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa della vigilia della gara tra Juventus ed Inter alle ore 14:00 di lunedì 3 aprile. L’allenatore parlerà in sala stampa all’Allianz Stadium nel primo pomeriggio, dopo aver comandato l’allenamento mattutino. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su Juventus TV e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e il derby che si ripropone dopo quello di campionato pre sosta. Quali saranno le parole di Allegri? Scopriamolo insieme. Sportface vi offrirà una diretta testuale della conferenza. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoterrà ladella vigilia della gara traedalle ore 14:00 di lunedì 3 aprile. L’allenatore parlerà in salaall’Allianz Stadium nel primo pomeriggio, dopo aver comandato l’allenamento mattutino. Lapotrà essere seguita in diretta suTV e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e il derby che si ripropone dopo quello di campionato pre sosta. Quali saranno le parole di? Scopriamolo insieme. Sportface vi offrirà una diretta testuale della. SEGUI LA ...

