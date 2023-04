Juventus-Inter, Allegri: “Avversario pericoloso, voglio massima attenzione. Chiesa verrà in panchina” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023 contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Non dobbiamo farci abbagliare dagli elogi. Giochiamo contro una squadra forte. Noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni, dobbiamo farlo nel migliore dei modi affrontando una gara per volta. In questo periodo vuol dire essere dentro ai nostri obiettivi. Speriamo di fare una grande partita, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro all’Inter ed ha vinto anche con la Lazio. Ha una squadra forte che in questo momento non sta attraversando un buon momento a livello di risultati. L’Avversario è ancora più pericoloso, voglio la ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tecnico della, Massimiliano, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023 contro l’, ha parlato in conferenza stampa: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Non dobbiamo farci abbagliare dagli elogi. Giochiamo contro una squadra forte. Noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni, dobbiamo farlo nel migliore dei modi affrontando una gara per volta. In questo periodo vuol dire essere dentro ai nostri obiettivi. Speriamo di fare una grande partita, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro all’ed ha vinto anche con la Lazio. Ha una squadra forte che in questo momento non sta attraversando un buon momento a livello di risultati. L’è ancora piùla ...

