Juventus | i 3 indesiderati che i i tifosi non vogliono più vedere

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 3 aprile 2023) Idellasembrano avere le idee piuttosto chiare; andiamo a scoprire chi sono i tre che nonpiùin bianconero.(LaPresse)La, in corsa per tre obiettivi, sta già programmando la prossima stagione; l’obiettivo è tornare a vincere il campionato dopo anni di ingiustificata assenza. Il mercato può rinforzare la rosa bianconera in quei reparti dove la squadra ha più bisogno. Nel mercato, si sa, le voci sono infinite e ovviamente riguardano anche la; per il club bianconero non mancano clamorose indiscrezioni di mercato che, però, non fanno totalmente piacere al popolo bianconero. Una buona parte di, infatti, vuole evitare assolutamente evitare tre colpi di mercato; ...