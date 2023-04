Juventus, Corriere della Sera: Ferrero ha chiamato Del Piero per un ruolo in società (Di lunedì 3 aprile 2023) Alessandro Del Piero e la Juventus potrebbero presto ritrovarsi. E’ quanto emerge dalle indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui già nei mesi scorsi il presidente bianconero Ferrero avrebbe telefonato all’ex capitano juventino per sondare la sua volontà a unirsi alla società in questo momento così delicato. Del Piero potrebbe prendere il posto di Nedved, per tanti anni vicepresidente di Agnelli. Del resto l’amore tra “Pinturicchio” e l’ambiente non è mai scemato, come dimostrato dall’ovazione dello Stadium per il ritorno di Del Piero in tribuna contro il Verona. L’ex capitano però vuole garanzie e responsabilità operative, non certo un ruolo di mera rappresentanza. Insomma, se Del Piero ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Alessandro Dele lapotrebbero presto ritrovarsi. E’ quanto emerge dalle indiscrezioni del, secondo cui già nei mesi scorsi il presidente bianconeroavrebbe telefonato all’ex capitano juventino per sondare la sua volontà a unirsi allain questo momento così delicato. Delpotrebbe prendere il posto di Nedved, per tanti anni vicepresidente di Agnelli. Del resto l’amore tra “Pinturicchio” e l’ambiente non è mai scemato, come dimostrato dall’ovazione dello Stadium per il ritorno di Delin tribuna contro il Verona. L’ex capitano però vuole garanzie e responsabilità operative, non certo undi mera rappresentanza. Insomma, se Del...

