Juve | nuova inchiesta dalla Procura di Torino | indagine sul bilancio 2022

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lantus ha risposto sul campo con buone prestazioni e soprattutto risultati in grado di rilanciare la squadra di Massimiliano Allegri per la qualificazione in Champions League. Nell’ultima partita sono arrivati tre punti importanti contro l’Hellas Verona, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Moise Kean. I bianconeri sono rientrati in corsa anche per il quarto posto e in più la squadra è concentrata in vista del doppio impegno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. A tenere banco sono le situazioni fuori dal campo. Il primo passo sarà la sentenza sul ricorso al Collegio di Garanzia Coni contro i 15 punti di penalizzazione. I rischi principali riguardano la manovra stipendi, i bianconeri rischiano tra 30 e 40 punti di penalizzazione. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa...

"Gli approfondimenti farebbero emergere l'esistenza di accordi/scritture private/memorandum relativi a diritti di opzione non depositati stipulati tra la Juve e Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta... Negli atti di questa inchiesta la Guardia di Finanza pone l'accento su passività non messe a bilancio dalla società bianconera: 'Riguardo agli impegni (non depositati) assunti nei confronti...

