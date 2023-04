Juve | la richiesta di Lapo Elkann ad Allegri dopo la vittoria del Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, la richiesta di #LapoElkann ad #Allegri dopo la vittoria del Milan: Il tweet dell'imprenditore che è stato in… - Queen_Raffa : RT @Scass_andra: La sconfitta di stasera impedisce al Napoli di battere il nostro record di 102 punti. Domani aumenterà la richiesta di pe… - albianconero14 : RT @Scass_andra: La sconfitta di stasera impedisce al Napoli di battere il nostro record di 102 punti. Domani aumenterà la richiesta di pe… - MarioGuglielmi : RT @Scass_andra: La sconfitta di stasera impedisce al Napoli di battere il nostro record di 102 punti. Domani aumenterà la richiesta di pe… - tinymusipusi : RT @Scass_andra: La sconfitta di stasera impedisce al Napoli di battere il nostro record di 102 punti. Domani aumenterà la richiesta di pe… -

La netta vittoria del Milan conquistata al Maradona contro il Napoli ha particolarmente colpito Lapo Elkann. L'imprenditore juventino ha elogiato la prova di Leao e ha rivelato il proprio entusiasmo ...... che indaga sui conti del club bianconero dal 2019 al 2021 e per la quale è stata fattadi rinvio a giudizio per 12 indagati (tra cui l'ex presidente Agnelli, Nedved, Arrivabene e Paratici) ...Lad'aiuto di Lapo 6. La, lo 'Scansuolo' e la 'bufera' chiamata Alvino 7. Per Libero 'Thuram ragiona ancora con i piedi'. Durante un'ospitata da Lilli Gruber, il campione - oggi ...

Processo Juve, dalle plusvalenze alla richiesta dello scudetto revocato: cosa succede CalcioMercato.it

"Così vorrei vedere la mia Juventus" Elkann, infatti, ha scritto che "ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone. Così vorrei vedere giocare la mia Juventus". Insomma, nei ...Sotto la lente, al momento senza ipotesi di reato né indagati, gli effetti sull’ultimo rendiconto degli accordi con altri club emersi da un’annotazione di febbraio della Guardia di Finanza ...