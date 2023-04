Juve | la Procura ora indaga anche sul bilancio 2022

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’indagine sui conti dellantus, con al centro l’individuazione di plusvalenze “gonfiate” per far quadrare in conti bianconeri si allarga e fa finire sotto la lente di ingrandimento degli inquirentil’ultimo, quello del. Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, da una nota della Guardia di Finanzia, riportata nel febbraio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : SPECIALE #JBLIVE ???? OGGI 18.30 Aperitivo di approfondimento prima di #JuveVerona: il ricorso #Juve spiegato bene… - ZZiliani : Dopo il #Corsport, oggi anche la #Gazzetta capitola e titola in prima pagina: “ATTENTA #JUVE, RISCHI ALTRI PUNTI”.… - cmdotcom : #Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' - _EL_INDIO_08_A : RT @CalcioFinanza: Juventus, la Procura di Torino ora indaga anche sul bilancio 2022 - LucaHoganC : RT @CalcioFinanza: Juventus, la Procura di Torino ora indaga anche sul bilancio 2022 -

Gli effetti degli accordi tra la Juventus e altri club (Cagliari, Udinese, Bologna, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria e Sion) avrebbero ripercussioni anche sull'ultimo bilancio della Juventus. E' quanto ...Commenta per primo Nuovi guai per la Juventus con ladella Repubblica di Torino , la stessa dell'inchiesta Prisma, che al termine dell'inchiesta su plusvalenze e stipendi ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d'inchiesta sul bilancio 2022 della ......US Avellino Squadra in casaStabia Squadra avversaria US Avellino Torna alla vittoria la... La partita si apre subito con uno spavento per Russo che siun bruttissimo infortunio al ...

Juve, la procura di Torino indaga anche sul bilancio 2022 La Gazzetta dello Sport

La Procura della Repubblica di Torino, ha deciso di aprire un nuovo fascicolo d'inchiesta sul bilancio 2022 della Juventus ...TORINO - C’è una svolta all’orizzonte. Anzi, più ancora, nello specifico. Finalmente, c’è un orizzonte. Temporale e visivo. Salvo imprevisti, infatti, in questi primi giorni della settimana - potenzia ...